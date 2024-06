Ucraina, Yermak a Sky Tg24: "Non attacchiamo civili come fa la Russia"

"L'Ucraina si sta difendendo, l'Ucraina non ha inizato questa aggressione che è stata iniziata dalla Russia". A dirlo ai microfoni di Sky TG24 è Andriy Yermak, capo dell’Ufficio del Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelensky. "L'Ucraina -prosegue - sta difendeno non solo sè stessa, ma tutta l'Europa e tutto il mondo e il sistema di valori su cui si basa la società civile. E' importante dire che quando uno viene attaccato deve avere la possibilità di difendersi. Si tratta solo di difesa, l'Ucraina non fa la guerra ai civili, non distrugge gli ospedali, come la Russia". ( GUERRA UCRAINA-RUSSIA, IL LIVEBLOG )

Dal Papa e dal ministro Urso

Yermak è stato ricevuto oggi in Vaticano dal Papa, e ha fatto sapere di aver informato il Pontefice "della filosofia della proposta di pace" del Presidente ucraino. E delle ragioni per cui la proposta "è la sola strada per una pace giusta". il braccio destro di Zelensky ha incontrato anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Nel riconfermare il pieno sostegno all’Ucraina e nell’augurare il successo della imminente Conferenza di Pace in Svizzera, Urso ha discusso con Yermak le prospettive della ricostruzione del Paese e del possibile contributo del sistema industriale italiano, anche in vista della Conferenza di Berlino della prossima settimana. In tale contesto, Yermak ha proposto al ministro Urso un forum di cooperazione con le imprese italiane dopo i prossimi appuntamenti internazionali, tra cui il Vertice G7 in Puglia che vedrà la partecipazione del presidente Zelensky.