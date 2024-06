Putin: "Vinceremo in Ucraina, senza le armi nucleari". LIVE

L'Ucraina ha registrato un aumento del 31% delle morti di civili nel mese di maggio e il più alto numero di vittime civili dal giugno 2023. Lo riporta il sito Kyiv Independent. Il mese scorso il bilancio delle vittime civili in Ucraina e' salito a 174, il livello più alto in quasi un anno, a causa dell'intensificarsi degli attacchi missilistici e dinamitardi contro i centri abitati intorno a Charkiv, spiega il sito citando dati del 7 giugno dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani. "Oltre la meta' delle vittime di maggio si sono verificate nella città e nella regione di Kharkiv, dove le forze armate russe hanno lanciato una nuova offensiva di terra il 10 maggio", si legge nella dichiarazione. "La ragione principale dell'alto numero di vittime civili e' l'uso di bombe e missili sganciati dall'aria in aree popolate come le comunita' vicine alla linea del fronte e la citta' di Kharkiv".