Biden all'Eliseo da Macron: "Tutta l'Europa è minacciata dalla Russia"

"In questo conflitto", ha detto il presidente francese nella dichiarazione comune alla stampa dopo il pranzo di lavoro con Biden, "sono in gioco la sicurezza e la stabilità della nostra Europa". E sulla guerra in Medioriente: "Non ci fermeremo finché non ci sarà la tregua a Gaza"

"Tutta l'Europa è minacciata dalla Russia, la posta in gioco è altissima": lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in una conferenza stampa a Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron ringraziando "gli alleati europei" per il lavoro svolto finora ed il sostegno all'Ucraina (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL CONFLITTO) . Macron ha ringraziato oggi Biden per "l'impegno degli Stati Uniti" in Ucraina. "In questo conflitto - ha detto il presidente francese nella dichiarazione comune alla stampa dopo il pranzo di lavoro - sono in gioco la sicurezza e la stabilità della nostra Europa". "Sulla questione dell'Ucraina - ha aggiunto - la nostra opinione è la stessa, quella del rispetto del diritto internazionale, della libertà dei popoli a disporre di se stessi". A proposito dello stallo dell'assistenza militare al Congresso americano per il quale ieri si è scusato con il leader ucraino Volodymyr Zelensky, Biden ha detto che avrebbe preferito "che gli aiuti all'Ucraina fossero stati sbloccati sei mesi fa, ma alla fine ce l'abbiamo fatta".

"Ci rallegriamo per la liberazione degli ostaggi"

Sul fronte del conflitto in Medioriente, i due leader hanno commentato la notizia della liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza: "Ci rallegriamo per la liberazione dei quattro ostaggi israeliani", ha detto Macron al fianco di Joe Biden al termine dell'incontro all'Eliseo. "Non ci fermeremo finché tutti gli ostaggi non torneranno a casa e sarà raggiunto il cessate il fuoco", la promessa di Biden. Entrambi i presidenti, riuniti all'Eliseo, si sono detti "determinati ad esercitare le necessarie pressioni sull'Iran". Macron ha anche riferito di volere "una cooperazione sempre più stretta" con Washington.

"Agire per rispondere alle sfide del nostro tempo"

"I nostri due Paesi continueranno ad agire per rispondere alle sfide del nostro tempo", ha detto ancora il presidente francese all'Eliseo. In questa prospettiva, Macron ha citato in particolare le inziative comuni per una fiscalità più efficace e "una cooperazione rafforzata sul piano bilaterale". Si è poi rallegrato con Biden per la prossima entrata in servizio "del primo TGV (treno ad alta velocità) americano costruito da Alstom", gruppo francese leader nei treni e nelle strutture ferroviarie.