Israele nella lista nera Onu sui bimbi, l'ira di Netanyahu. LIVE

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver eliminato "17 terroristi" in un attacco effettuato giovedì contro una scuola dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) nel centro della Striscia di Gaza, uccidendo almeno 35 persone secondo le Nazioni Unite. L'ufficio stampa di Hamas ha accusato l'esercito israeliano di "false informazioni", sostenendo che tre persone presentate come "morte" da Israele erano ancora "vive", che almeno due persone erano state uccise in altri attacchi e che l'attacco di Nousseirat era stato fatale per "14 bambini". Sono stati identificati "altri otto terroristi" uccisi nell'attacco di Nousseirat, tra cui sei membri dell'ala armata del movimento islamista palestinese Hamas, ha dichiarato l'esercito in un comunicato, aggiungendo che uno di loro aveva "preso parte" all'attacco del 7 ottobre che ha scatenato la guerra. Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha condannato l'attacco, denunciandolo come "un altro terrificante esempio del prezzo pagato dai civili" nella guerra di Gaza. Accusando Hamas di aver deliberatamente utilizzato la scuola per lanciare attacchi, l'esercito israeliano ha affermato di aver effettuato un "attacco mirato" utilizzando "armi di precisione" su "tre aule dove si nascondevano circa trenta terroristi".