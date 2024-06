Guerra Gaza, liberati 4 ostaggi. Gantz rinvia annuncio dimissioni LIVE

Le forze speciali dell'Idf hanno liberato 4 ostaggi israeliani, tra i quali anche Noa Argamani, la ragazza simbolo del 7 ottobre. "Sono molto emozionata, non parlo ebraico da così tanto tempo" le prime parole dette dalla giovane a Netanyahu.

Nel blitz della liberazione a Nuseirat è morto un ufficiale israeliano e, secondo, Hamas sarebbero rimasti uccisi almeno 210 palestinesi. "La nostra resistenza continuerà", ha detto Haniyeh. Gli Usa hanno ripreso la consegna degli aiuti umanitari a Gaza.

Benjamin Netanyahu chiede a Benny Gantz di non lasciare il gabinetto di guerra: "Questo è il momento dell’unità, non della divisione. Dobbiamo rimanere uniti tra noi a fronte dei grandi compiti che ci attendono. Invito Benny Gantz a non lasciare il governo di emergenza. Non rinunciare all'unità", ha scritto su X il leader israeliano. Gantz stesso avrebbe dovuto annunciare la sua uscita dal governo, decisione poi sospesa dopo il ritrovamento dei 4 ostaggi vivi a Gaza.





