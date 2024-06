Usa chiedono voto Onu su risoluzione tregua Gaza. Gantz dà dimissioni

Atteso al Consiglio di sicurezza in data da destinarsi. Il braccio militare di Hamas, le Brigate Qassam afferma che, nel blitz israeliano che ha portato alla liberazione di 4 ostaggi nel campo di Nuseirat, altri tre sono rimasti uccisi, tra cui uno che aveva la cittadinanza americana. Il ministro del gabinetto di guerra israeliano: "Lascio con il cuore pesante, non vinceremo questa guerra come avevamo pianificato"