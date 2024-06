Guerra Israele-Hamas, la campagna online per influenzare politici USA

Lo rivela il New York Times, che cita fonti del Ministero della Diaspora di Israele. Anche OpenAI e Meta affermano di aver individuato un’operazione di disinformazione portata avanti da una società israeliana ascolta articolo

Israele avrebbe organizzato una campagna di influenza online rivolta a politici statunitensi per promuovere posizioni filo-israeliane in merito alla guerra nella Striscia di Gaza. Lo rivela il quotidiano statunitense New York Times, che dichiara di essere entrato in contatto con quattro persone legate al Ministero israeliano della Diaspora, da cui l’operazione sarebbe partita, e di aver visionato i documenti ufficiali della campagna di influenza. Il ministero israeliano avrebbe ingaggiato un'azienda di marketing di Tel Aviv per creare account falsi e siti di notizie fake. Meta e OpenAI, le società che gestiscono rispettivamente Facebook e ChatGPT, hanno confermato di aver individuato tracce dell’operazione di questa società. Le informazioni riportate dai quattro funzionari e i relativi documenti indicano che il Ministero della Diaspora israeliana avrebbe esternalizzato l’operazione, costata circa due milioni di dollari, alla società di marketing israeliana Stoic.

L’operazione di influenza ha utilizzato diversi profili fake FakeReporter, un media israeliano che si occupa di contrasto alla disinformazione e che è stato sentito dal New York Times, ha dichiarato che l’operazione di influenza è iniziata a marzo. Nella sua fase più intensa ha impiegato centinaia di account falsi su X, Instagram e Facebook per pubblicare commenti a favore di Israele. I profili falsi, creati per sembrare quelli di comuni cittadini americani, hanno mirato i propri messaggi soprattutto ad account di politici statunitensi, in particolare i democratici neri come il Hakeem Jeffries, un rappresentante della Camera di New York, e il senatore Raphael Warnock della Georgia, esortandoli a continuare a finanziare le forze armate di Israele.