Norvegia, figlio della principessa ereditaria accusato di tre stupri

Il figlio 28enne della principessa ereditaria di Norvegia è sospettato di 23 reati, tra cui tre stupri: lo ha dichiarato la polizia norvegese, annunciando la chiusura di un'indagine avviata 10 mesi fa. Marius Borg Hoiby, nato da una relazione precedente al matrimonio della principessa ereditaria Mette-Marit con il principe ereditario Haakon, è indagato dal suo arresto, avvenuto il 4 agosto 2024, con l'accusa di aver aggredito la fidanzata, dopodiché sono emerse altre numerose accuse a suo carico. Il legale della polizia Andreas Kruszweski ha dichiarato in una conferenza stampa che l'indagine è stata trasferita ai pubblici ministeri, che decideranno se sporgere denuncia.

Le accuse rivolte al figlio della principessa

Kruszweski ha affermato che Hoiby era sospettato di "un capo d'accusa per stupro con rapporto sessuale" e "due capi d'accusa per stupro senza rapporto sessuale". L'avvocato di Hoiby, Ellen Holager Andenaes, ha dichiarato all'agenzia di stampa NTB che il suo cliente ha respinto le tre accuse di stupro. Kruszewski ha affermato che Hoiby era anche sospettato di "quattro capi d'imputazione per comportamento sessualmente offensivo, un capo d'imputazione per abuso in una relazione stretta, due capi d'imputazione per lesioni personali, un capo d'imputazione per vandalismo, un capo d'imputazione per minacce, cinque violazioni di ordini restrittivi, un capo d'imputazione per insulto a un agente di polizia e cinque infrazioni al codice della strada".