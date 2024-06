Ue, sì della Commissione all'adesione di Ucraina e Moldavia

La portavoce per l'allargamento della Commissione europea, Ana Pisonero, ha confermato che l'esecutivo comunitario ritiene che l'Ucraina e la Moldavia abbiano tutti i requisiti necessari per l'adesione all'Ue. I requisiti "sono stati raggiunti e ora spetta agli Stati portare avanti la discussione sui prossimi passi", ha detto. Il tema è stato affrontato oggi alla riunione degli ambasciatori dei 27 (Coreper) nella sessione su Moldavia e Ucraina, ha spiegato. "Possiamo confermare la Commissione ha fornito aggiornamenti agli Stati membri e riteniamo che tutti i passaggi siano stati rispettati dai due Paesi", ha detto Pisonero. La Commissione Europea ritiene inoltre che la conferenza intergovernativa per il Montenegro potrebbe tenersi rapidamente, alla luce dei recenti passi positivi compiuti e dei requisiti soddisfatti. Il comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue affronterà oggi la questione. Budapest rema contro l'apertura della conferenza intergovernativa per Kiev.