Medvedev: "L'Ucraina è governata da Stati Uniti e Nato". LIVE

"Oggi l'Ucraina è completamente controllata, governata e sponsorizzata dagli Stati Uniti e dalla Nato". Lo ha dichiarato - come riporta la Tass - il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dimitry Medvedev commentando le dichiarazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz secondo cui l'Ucraina è "forte e non può essere messa in ginocchio". "Scholz dovrebbe pentirsi davanti agli ucraini - ha aggiunto Medvedev - per le sue bugie sull'imminente vittoria, per aver portato gli ucraini alla distruzione e per la rinascita del nazismo".

Joe Biden a Parigi incontra Macron. Alla determinazione nuovamente espressa dal presidente francese di inviare in Ucraina istruttori militari nell'ambito di una coalizione europea ancora da inventare ma con la Francia in testa, il numero uno della Casa Bianca non ha dato segnali di adesione. Ma sulla visione strategica del conflitto e la scelta di campo, ha sgomberato il campo da ogni dubbio: "Putin non si fermerà all'Ucraina, tutta l'Europa è minacciata dalla Russia, la posta in gioco è altissima", ha avvertito, ringraziando gli "alleati europei" per il loro sostegno a Kiev.





