Ucraina, Kadyrov: Forze russe prendono villaggio in regione Sumy

Il capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov ha detto che le forze russe hanno conquistato il villaggio di confine di Ryzhivka, nella regione ucraina nordorientale di Sumy. I combattenti del battaglione Akhmat "hanno effettuato operazioni tattiche insieme ai militari di altre unità russe e hanno liberato un'altra località dal nemico", ha scritto Ramzan Kadyrov su Telegram. "A seguito delle azioni offensive pianificate su larga scala, la parte ucraina ha subito perdite significative ed è stata costretta a ritirarsi", ha aggiunto. Il mese scorso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva avvertito che la Russia stava ammassando truppe lungo il confine con l'Ucraina, in previsione di una possibile nuova offensiva. Allo stesso tempo le autorità ucraine hanno iniziato a evacuare i residenti da alcune città e villaggi di confine nella regione di Sumy. Le forze russe hanno ottenuto le maggiori conquiste territoriali degli ultimi 18 mesi con un grande assalto di terra alla regione di Kharkiv iniziato il 10 maggio, sequestrando diversi villaggi di confine e costringendo migliaia di persone alla fuga. L'esercito ucraino, privo di munizioni e di uomini, è in difficoltà soprattutto a causa del ritardo nella consegna degli aiuti militari occidentali.





Joe Biden a Parigi incontra Macron. Alla determinazione nuovamente espressa dal presidente francese di inviare in Ucraina istruttori militari nell'ambito di una coalizione europea ancora da inventare ma con la Francia in testa, il numero uno della Casa Bianca non ha dato segnali di adesione. Ma sulla visione strategica del conflitto e la scelta di campo, ha sgomberato il campo da ogni dubbio: "Putin non si fermerà all'Ucraina, tutta l'Europa è minacciata dalla Russia, la posta in gioco è altissima", ha avvertito, ringraziando gli "alleati europei" per il loro sostegno a Kiev.





