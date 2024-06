Elezioni europee, Salvini: "Ci davano per morti. Siamo vivi e vegeti"

Il leader della Lega, dalla sede del partito in via Bellerio a Milano, ha commentato i risultati del Carroccio. "Ringrazio chi non ha mai tradito, non mi piacciono quelli che scappano e cambiano bandiera a seconda delle convenienze. La Lega è nata 40 anni fa e ci sarà fra 40 anni", ha detto evocando la scelta di Bossi di votare Forza Italia - Noi moderati ascolta articolo

"Da un anno tutti ci davano per morti, ma siamo vivi e vivaci", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini commentando i risultati del Carroccio alle elezioni europee. In conferenza nella sede del partito in via Bellerio a Milano, il leader leghista ha aggiunto: "Commento le proiezioni, se siamo anche di uno '0 virgola' sopra al risultato delle politiche la soddisfazione c'è" (ELEZIONI EUROPEE, SEGUI LO SPOGLIO IN TEMPO REALE - TUTTI I RISULTATI IN ITALIA).

"Entra l'estate congressi locali del partito" "Comunque vada confermo che ci saranno entro l'estate tutti i congressi locali che mancano. E entro l'autunno il congresso federale", ha affermato il segretario leghista. Per poi sottolineare: "Spero in un centrodestra compatto in Europa. Senza compromessi al ribasso con i socialisti", aggiungendo di auspicarsi "che il centrodestra che è compatto in Italia lo sia anche in Europa". Salvini ha specificato: "Altri cinque anni di von der Leyen non porteranno a nulla di buono" ha aggiunto. leggi anche Risultati elezioni europee, Meloni: "FdI primo partito, orgogliosa"

"Strano che ex segretario voti un altro partito" Salvini si è soffermato sulla scelta del fondatore della Lega, Umberto Bossi, che nel giorno del voto ha fatto sapere che avrebbe votato Forza Italia-Noi Moderati. "Siamo vivi, certo con alcune stranezze, con l'ex segretario del partito che il giorno prima del voto dice che vota un altro partito... Le condizioni interne non sempre sono state comode ma i leghisti ci hanno messo l'anima", ha spiegato il leader della Carroccio. "Ringrazio chi non ha mai tradito, non mi piacciono quelli che scappano e cambiano bandiera a seconda delle convenienze - ha aggiunto -. La Lega è nata 40 anni fa e ci sarà fra 40 anni".

"Fatto complimenti a Le Pen. Bene Vannacci" "L'aria in Europa è positiva", ha affermato Salvini. Il capo della Lega ha riferito di aver sentito Marine Le Pen per farle i complimenti e di aver appuntamento in settimana con gli altri componenti del gruppo Id per fare il punto dopo il voto. Poi ha detto di riternere che l'esito del voto abbia dato "anche ai più dubbiosi una risposta alla scelta di avere Vannacci, una risposta dal voto del popolo che ha sempre ragione". Per il leader leghista "se Vannacci si avvicina al mezzo milione di preferenze, vuol dire che il tratto di strada insieme è approvato dai leghisti e dai non leghisti". leggi anche In Francia stravince Le Pen, Macron convoca le elezioni

"Complimenti a Giorgia ma anche a Schlein" "Ho messaggiato con Giorgia facendole i complimenti. La stabilità del governo non è in discussione", ha detto ancora Salvini, che ha spiegato di essersi complimentato anche con la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Per me è una persona perbene e onesta, che crede in quello che dice - ha spiegato -. Se ha avuto un buon risultato onore e merito a lei e agli amministratori del Pd che si sono candidati, ci hanno messo la faccia e hanno preso i voti". Le congratulazioni del leader del Carroccio anche per "gli amici di Forza Italia", che "se prenderanno un voto in più di noi vuol dire che sono stati bravi". leggi anche Schlein: "Esporre bandiera Palestina non significa sostenere Hamas"