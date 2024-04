Umberto Bossi è tornato a parlare della Lega, in occasione dei 40 anni dalla nascita del partito. "Alla Lega serve un nuovo leader che vada nella direzione dell'autonomia, che rimetta al centro la questione settentrionale. Se Giorgetti potrebbe sostituire Salvini? Giorgetti è uno bravo, ma non dico niente se no lo massacrano. Se la base non approva i programmi, non vai da nessuna parte. Diventa una bolla di sapone", ha dichiarato il fondatore del Carroccio.