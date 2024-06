Francia, stravince Marine Le Pen. Macron chiama elezioni anticipate

In Francia stravince il partito di estrema destra di Marine Le Pen, Rassemblement National è attorno al 32%. Più del doppio rispetto al secondo in lista, Renaissance del presidente Emmanuel Macron si ferma al 15,2%. A seguito dei primi exit poll Macron ha preso la parola per annunciare lo scioglimento del Parlamento e la convocazione di nuove elezioni il 30 giugno e il 7 luglio. "Non posso che salutare con favore questa decisione. Siamo pronti a governare se i francesi vorranno darci la fiducia" in queste nuove elezioni, sono le parole di Marine Le Pen dopo il messaggio di Macron. (EUROPEE: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Gluksmann: "Combatteremo l'estrema destra ogni giorno"

"Saremo dei combattenti dell'Europa democratica, sovrana, femminista, umanista, ecologista e sociale. Sono fiero di ciò che abbiamo fatto insieme": il capolista francese di Place Publique/Parti socialiste, Raphael Glucksmann, parlando dopo il successo alle elezioni europee, si dice ''fiero'' del suo risultato (secondo le prime stime Glucksmann si piazza terzo, con il 14% delle preferenze) ma aggiunge ''di non avere in questo momento l'umore per fare festa''. "Oggi- avverte Glucksmann - l'estrema destra rappresenta il 40% in Francia. Assistiamo ad un'ondata che logora profondamente le nostre democrazie. Viviamo un momento di stravolgimento storico", insiste il candidato della sinistra socialdemocratica, osservando che "l'estrema destra è in testa in numerosi Paesi". Ma ''le terremo testa - assicura - in Europa e in Francia. La combatteremo giorno dopo giorno". È una ''responsabilità immensa", conclude Glucksmann, proponendo tra l'altro di costruire un nuovo spazio politico per far fronte all'avanzata dei nazionalisti.