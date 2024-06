Germania, i risultati parziali delle elezioni europee 2024

vedi anche Europee, estrema destra in testa in Austria. Cdu-Csu prima in Germania

Il plauso a Cpu-Csu

Il risultato della Cdu-Csu in Germania "è ottimo" e "ora dobbiamo farcela anche in Europa, sono fiduciosa che questa sera ce la faremo", ha detto la candidata di punta del Ppe, Ursula von der Leyen, parlando in videocollegamento ai rappresentanti dell'Unione cristiano-democratica riuniti a Berlino, dopo i primi exit poll. La Cdu - che in Ue fa parte dei Popolari - si è mostrata "la forza più stabile nei momenti difficili" e durante la campagna elettorale "siamo apparsi uniti, determinati e forti", ha evidenziato von der Leyen, ringraziando il presidente del Ppe, Manfred Weber, e i leader di Cdu e Csu, Friedrich Merz e Markus Söder. Lo stesso Weber ha sottilineato su X che "la Cdu e la Csu garantiranno che l'Europa mantenga la rotta. Noi siamo per la stabilità e siamo il baluardo contro gli estremisti di destra come l'AfD. La coalizione semaforo non è più in grado di raggiungere gli elettori".