Alle 15 in Italia si aprono i seggi per scegliere i nuovi membri del Parlamento europeo (ma anche i sindaci in alcuni comuni e il governatore in Piemonte). Quant’è lo stipendio di un europarlamentare? Non è semplice dare una risposta precisa, perché sono tante le voci che incidono, fra indennità e rimborsi di vario tipo. La tassazione, inoltre, è più bassa rispetto al nostro Paese. Di questo, oltre che della novità del voto per gli studenti fuori sede, si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24