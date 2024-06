Tessera elettorale persa o scaduta: come fare per averne una nuova

L'8 e il 9 giugno 2024 l'Italia è chiamata a votare per indicare i suoi nuovi rappresentanti all'Europarlamento. Inoltre, 3.700 comuni scelgono il sindaco e i piemontesi il governatore. Per farlo, bisogna andare al seggio di riferimento con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Cosa succede nel caso in cui non la si trovi all'ultimo? E se ci si accorge che tutti gli spazi per i timbri elettorali sono già occupati? Ecco cosa serve sapere