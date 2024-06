Elezioni regionali in Piemonte: come e quando si vota

Come si vota



Il voto può essere espresso per la sola lista circoscrizionale o per il solo candidato presidente e la sua lista regionale o per entrambi. È anche ammesso il cosiddetto voto disgiunto. Nello specifico l'elettore può votare per una lista circoscrizionale tracciando un segno sul contrassegno o esprimendo il voto di preferenza per uno o due candidati della stessa lista. In questo caso, il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente collegato e della sua lista regionale. Si può votare anche per un candidato presidente e per la sua lista regionale, tracciando un segno sul nome o sul contrassegno della lista regionale e per una lista circoscrizionale a lui collegata, o per il solo candidato presidente e per la sua lista regionale. In quest’ultimo caso il voto non si intende espresso anche a favore della lista o delle liste circoscrizionali collegate. È permesso, infine, anche il voto disgiunto: si può votare per un candidato presidente e per la sua lista regionale e per una lista circoscrizionale non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno.

2 voti di preferenza

Per le liste circoscrizionali, ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.