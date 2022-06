11/11

Per esprimere un voto disgiunto, il cittadino dovrà tracciare un segno sul nominativo del candidato sindaco e un altro segno su una delle liste non collegate. In questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco sia all’altra lista non collegata. Si possono anche esprimere una o due preferenze, purché i nomi siano appartenenti alla lista sulla quale si traccia il segno (quindi, in caso di voto disgiunto, non collegata al candidato sindaco): se le preferenze sono due, devono riguardare candidati di sesso diverso