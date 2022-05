4/10 ©Ansa

Come stabilisce la legge, per gli scrutatori e segretari il compenso è di 104 euro (53 per i seggi speciali) in caso di referendum, 96 (49 per i seggi speciali) in caso di elezioni per il Parlamento europeo e 120 (61 per i seggi speciali) per elezioni amministrative o politiche. Nel caso ci siano più elezioni contemporaneamente (escluso il referendum), il compenso viene aumentato di 25 euro. Nel caso di referendum il compenso viene aumentato di 22 euro, fino ad un massimo di 4 maggiorazioni