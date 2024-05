Elezioni comunali a Reggio Emilia, chi sono i candidati sindaco

Chi sono i candidati sindaco a Reggio Emilia

Dopo i 10 anni sotto l'amministrazione di Luca Vecchi, il Partito Democratico deve guardare avanti: il partito ha optato per la candidatura del medico Marco Massari (sostenuto da: Pd, Azione, Massari Sindaco, Europa Verde e Possibile, M5s, Uniti per Reggio Emilia, Sic). L’ex 5 Stelle Fabrizio Aguzzoli sarà invece l’aspirante sindaco di Reggio Emilia di Coalizione Civica. Il centrodestra sarà compatto con Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Alleanza Civica e Noi Moderati, che hanno deciso di puntare sull’avvocato Giovanni Tarquini. In campo anche la consigliera comunale Paola Soragni con il Movimento per Reggio e Gianni Tasselli per Rifondazione Comunista. Si sono candidati anche Vladimir Sabillon per Pane Pace Lavoro e Giuliana Reggio per Alleanza Civica.