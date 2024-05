Elezioni comunali a Modena, chi sono i candidati sindaco

Politica

Il Consiglio dei ministri ha approvato il dl Elezioni. Le Europee saranno sabato 8 e domenica 9 giugno, e saranno accorpate alle elezioni Amministrative in 3.700 Comuni e sicuramente alle Regionali in Piemonte. La Basilicata deve ancora decidere la data. A meno di sorprese l’Abruzzo vota a marzo e l’Umbria in autunno. In Sardegna voto fissato per il 25 febbraio