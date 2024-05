Si avvicina il weekend elettorale in cui l'Italia sarà chiamata - come gli altri Paesi Ue - a indicare i suoi nuovi rappresentanti all'Europarlamento. In 3700 Comuni, tra cui 27 capoluoghi di Provincia, si dovrà scegliere anche il proprio nuovo sindaco. L'unica consultazione regionale in contemporanea sarà quella piemontese

L’Italia si prepara a una grande tornata elettorale che comprende le elezioni Europee , le Regionali in Piemonte e le amministrative in 3700 Comuni : tutti gli appuntamenti elettorali si tengono sabato 8 e domenica 9 giugno. I seggi aprono per la prima giornata dalle 14 alle 22 e per la seconda dalle 7 alle 23 (per le Regionali in Piemonte nella giornata di sabato è dalle 15 alle 23). Bisogna presentarsi nel seggio elettorale di riferimento, come specificato sulla tessera elettorale, che sarà lo stesso per tutte e tre le consultazioni.

Le elezioni Europee: le circoscrizioni

L’Europarlamento si appresta a cambiare composizione: si vota, negli Stati membri, in un lasso di tempo che va dal 6 al 9 giugno. In tutto si eleggeranno 720 deputati, di cui 76 in rappresentanza per l’Italia. Le liste dei partiti e delle forze politiche che si presentano al voto sono suddivise per circoscrizioni elettorali. In totale sono 5: Italia Nord Occidentale (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia), Nord Orientale (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e Isole (Sardegna e Sicilia). A ognuna di queste circoscrizioni viene assegnato un numero di seggi che dipende dalla popolazione residente: più gente ci vive, più seggi ottengono i vincitori (CHI SONO TUTTI I CANDIDATI ALLE EUROPEE).

Come funzionano le elezioni Europee

In tutti gli Stati Ue l’elezione deve seguire un metodo proporzionale, così da assicurare la rappresentanza il più ampia possibile di tutte le diverse liste. Nello specifico, il sistema proporzionale adottato è quello dei quozienti interi e dei maggiori resti. In Italia c’è il voto di preferenza, per cui ogni elettore può indicare fino a un massimo di tre preferenze nella stessa lista. Se decide di farlo, le persone prescelte dovranno essere di genere diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza. La soglia di sbarramento è fissata al 4%.