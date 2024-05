Elezioni europee 2024, qual è il compenso per gli scrutatori

I compensi per gli scrutatori e i presidenti di seggio alle elezioni 2024 sono aumentati del 30%. Chi svolgerà questo incarico alle elezioni europee e amministrative dell'8 e 9 giugno prenderà un gettone di presenza da 156 euro se fa lo scrutatore, e da 195 euro se fa il presidente di seggio. Per chi vuole svolgere questi incarichi è necessario comunicare al proprio Comune di residenza la volontà di iscriversi alle liste elettorali.

L'iter burocratico

I presidenti di seggio vengono nominati dal presidente della Corte d'appello competente, scegliendo tra le persone iscritte all'apposita lista. Chi viene scelto può rinunciare solo per giustificati motivi, e nel caso deve avvertire al più presto il presidente della Corte e il sindaco. Lo stesso presidente, poi sceglie un vicepresidente che ottiene lo stesso gettone di presenza degli scrutatori ma può sostituire il presidente in caso di necessità. Anche il segretario di seggio, che assiste il presidente in tutte le operazioni, viene scelto dal presidente stesso prima che il seggio si insedi.

