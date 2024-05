Elezioni europee, allarme attentati dopo gli spari al premier slovacco

L’attentato al premier slovacco Robert Fico fa crescere la paura di nuovi attacchi a Bruxelles in un momento importante. La campagna per le Europee entra nel vivo. “Il voto del 6-9 giugno è il più importante della storia dell'Ue, perché in gioco c'è l'idea stessa che è alla base dell'Europa” continuano a ripetere da giorni la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola.

Cinque esponenti politici tedeschi vittime di attacchi

La Germania finora è stato teatro di numerosi attentati. L'ultimo in ordine di tempo all'ex sindaca di Berlino, membro dell'Spd, Franziska Giffey. Qualche giorno prima a Dresda, c'è stata l'aggressione al capolista dei socialdemocratici in Sassonia, Matthias Ecke, colpito da quattro persone mentre attaccava un manifesto elettorale. A finire nel mirino, in Germania, è stato innanzitutto l'Afd, il partito di estrema destra che, a Bruxelles, considerano come il più pericoloso e filo putiniano dei movimenti sovranisti. Robert Fico appartiene a quella categoria di leader che i partiti europeisti considerano più pericolosi.