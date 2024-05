Attentato al premier slovacco Fico, è in coma farmacologico

Un 71enne ha sparato cinque colpi di pistola contro il politico perché "in disaccordo con le sue politiche". L'uomo è stato arrestato subito dopo l'aggressione. Il premier è stato operato, ma non è in pericolo di vita

Sono ore di attesa e di tensione in Slovacchia, dopo l’attentato del 15 maggio contro il premier Fico, leader populista vicino a Orban. Un 71enne gli ha sparato cinque colpi di pistola perché "in disaccordo con le sue politiche". Il premier è stato operato ed è ora in coma farmacologico, ma non in pericolo di vita.