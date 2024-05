Slovacchia, il premier Robert Fico ferito da colpi di armi da fuoco

L'attentato dopo una riunione del governo, davanti a un centro culturale della città di Handlova. L'aggressore è stato arrestato. Il primo ministro è stato portato in ospedale in elicottero per essere sottoposto a un intervento urgente: sarebbe stato colpito all'addome, al petto e a un arto da almeno 3-4 colpi. “È in pericolo di vita”, si legge in un post sulla sua pagina Facebook

Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito da alcuni colpi di armi da fuoco ed è stato portato in ospedale dove è in corso un intervento chirurgico. "Oggi R. Fico è stato vittima di un attentato. Gli hanno sparato più volte ed è attualmente in pericolo di vita. È stato trasportato in elicottero a Banská Bystrica, perché il trasporto a Bratislava richiederebbe troppo tempo e c'è la necessità di un intervento urgente. Le prossime ore saranno decisive", si legge in un aggiornamento postato sulla pagina Facebook del premier. Il governo slovacco ha aggiunto: "È tra la vita e la morte". L'aggressore è stato arrestato. Secondo le indagini preliminari della polizia - riporta Nexta citando media locali - Fico è stato vittima di un tentato omicidio dal momento che ha l'uomo che ha sparato, ferendolo all'addome, al petto e a un arto con almeno tre-quattro colpi, ha mirato precisamente al premier. La presidente uscente della Slovacchia, Zuzana Caputova, si è detta scioccata dall'attacco "brutale e spietato" nei confronti del primo ministro e il vice speaker del Parlamento, Lubos Blaha, ha sospeso la seduta che era in corso.

Ue: "Vile attacco a Fico, atto contro nostra democrazia"

"Condanno fermamente il vile attacco al primo ministro Robert Fico. Tali atti di violenza non hanno posto nella nostra società e minano la democrazia, il nostro bene comune più prezioso. I miei pensieri sono rivolti al primo ministro Fico e alla sua famiglia", ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Sono sconvolto dalla notizia dell'attacco al premier slovacco Fico dopo una riunione del gabinetto slovacco a Handlova. Nulla può mai giustificare la violenza o simili attacchi. I miei pensieri sono rivolti al Primo Ministro e alla sua famiglia", ha aggiunto anche Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo. "Sono sconvolta dall'orribile attacco al Primo Ministro slovacco Robert Fico a Handlova. A nome del Parlamento europeo, condanno questo atto di violenza. I miei pensieri sono rivolti a lui e alla sua famiglia in questo momento così difficile", ha detto su X la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola.

Tajani: "Fico? In Europa non dovrebbe esserci violenza"

"È una cosa preoccupante, la violenza in Europa non dovrebbe esserci", ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Siamo vicini a Fico. Bisogna capire di cosa si tratta - ha aggiunto parlando in Transatlantico alla Camera dopo il question time - È presto per fare commenti, non sappiamo se è un atto terroristico, se è stato uno squilibrato". "Siamo vicini al primo ministro della Slovacchia Robert Fico, rimasto ferito in una sparatoria. A lui, alla sua famiglia e al popolo slovacco la nostra affettuosa solidarietà e vicinanza", ha scritto sui social anche il vicepremier Matteo Salvini.

I messaggi di Orban e Vucic

"Sono scioccato per l'attentato a Robert Fico, grande amico della Serbia e mio personale. Caro amico, prego per te e per la tua salute", ha scritto il presidente serbo Aleksandar Vucic su X. E sempre su X è arrivato il commento del premier ungherese Viktor Orban: "Sono rimasto profondamente scioccato dall'atroce attacco contro il mio amico, il primo ministro Robert Fico. Preghiamo per la sua salute e per una rapida guarigione! Dio benedica lui e il suo Paese!".