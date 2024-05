Un uomo di sinistra che scrive poesie

Per la tv Joj, l'uomo sarebbe originario della cittadina di Levice. Il portale web aktuality.sk identifica l'attentatore come "un uomo di sinistra di 71 anni, JC Bran" che tra l'altro avrebbe "pubblicato diverse raccolte di poesie" e "nel 2016 ha lavorato per un servizio di sicurezza privato". Al momento non ci sono conferme ufficiali sull'identità del sospetto attentatore e non si conoscono le possibili motivazioni dell'attacco.