Anche gli italiani, come tutti i cittadini dell'Unione europea, sono chiamati alle urne per eleggere i propri rappresentanti nel Parlamento europeo: 76, per la precisione, i membri che saranno scelti tra l'8 e il 9 giugno, giorni nei quali saranno aperte le urne per consentire agli italiani di recarsi al voto. Tanti i partiti in campo, con programmi e idee diverse tra cui i cittadini devono orientarsi per capire a chi dare la loro preferenza. Per questo Sky TG24 torna a proporre 'TrovaPartito', un test per capire quali sono i partiti e i candidati più vicini alle tue idee: rispondi alle domande del 'Trovapartito' e scoprirai a quale schieramento sei maggiormente vicino in vista delle elezioni europee di giugno 2024. 'Trovapartito' è uno strumento immaginato per scoprire il proprio posizionamento politico e per visualizzare i partiti più vicini e quelli più lontani. Il risultato finale - basato su elaborazioni a cura di YouTrend - potrà essere arricchito di informazioni come il posizionamento su alcuni assi tematici fra cui economia, Europa e diritti, oppure la vicinanza a cluster politici.



