Le elezioni Europee 2024 sono sempre più vicine. Sabato 8 e domenica 9 giugno tutti i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per eleggere 76 deputati del Parlamento europeo, su un totale di 720. In contemporanea, nel nostro Paese, si svolgeranno anche le elezioni regionali in Piemonte e le amministrative in 3.700 comuni, tra cui anche 27 capoluoghi di provincia come Bergamo, Perugia, Modena e Sassari.

Come e quando si vota

Le urne saranno aperte sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. Ogni cittadino maggiorenne potrà recarsi al proprio seggio munito di scheda elettorale e documento di identità valido. Il voto per le elezioni europee, in tutti i Paesi dell'Ue, si basa su un sistema proporzionale, che assicura alle diverse liste un numero di posti proporzionale ai voti ottenuti. In Italia viene utilizzato anche il voto di preferenza, che consente ai cittadini di esprimere fino a un massimo di tre nomi nella stessa lista elettorale, purché i candidati scelti siano di sesso diverso. Lo spoglio dei voti inizierà a partire dalle 23 di domenica 9 giugno.

Il voto per chi vive fuorisede e all'estero

In vista delle Europee di giugno, in Italia è stata introdotta la possibilità per gli studenti fuorisede di votare al di fuori del proprio comune di residenza. La legge 38 del 25 marzo 2024 riguarda esclusivamente coloro che vivono fuori dalla propria residenza per motivi di studio, esclusi quindi i fuorisede per questioni di lavoro e salute.

Chi invece ha trasferito la propria residenza in un altro Stato membro dell'Unione Europea e risulta iscritto all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) può votare recandosi ai seggi elettorali allestiti dalle sedi diplomatico-consolari italiane all'estero.