Introduzione

Clima, economia, le guerre in Palestina e Ucraina, immigrazione, intelligenza artificiale, natalità: questi sono solo alcuni dei temi sui quali i partiti italiani hanno evidenziato proposte diverse in vista delle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno, che definiranno un nuovo Parlamento e una nuova Commissione.

Le proposte sono molto diverse tra di loro, come nel caso del clima dove i partiti di governo propongono di rivedere il Green Deal mentre quelli di opposizione sostengono il suo rafforzamento. Altro tema che divide è il conflitto in Ucraina, dove Fratelli d’Italia parla di “pace giusta per Kiev”, la Lega ammonisce da “sconsiderate escalation militari” e il MoVimento 5 Stelle ribadisce lo stop all’invio delle armi sul fronte. La polarizzazione è evidente anche sull’immigrazione, dove i partiti di maggioranza ribadiscono la necessità di contrastare l’immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani, stipulando accordi con gli Stati di partenza, mentre quelli d’opposizione puntano con forza a un sistema di accoglienza più efficace e al superamento del Patto di Dublino.