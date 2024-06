Introduzione

L’inverno demografico investe il Vecchio Continente, dove si fanno sempre meno figli. L’Eurostat calcola che nel 2022 le nascite sono state 3,9 milioni, 210mila in meno rispetto all’anno precedente. L’Italia si conferma epicentro della crisi con 379mila nuovi nati, un terzo in meno rispetto al 2008. In vista del voto dell’8 e 9 giugno per le Europee, ecco quali sono le ricette dei partiti politici per contrastare il fenomeno delle "culle vuote"