Stati Uniti d’Europa non affronta il tema del conflitto in Medio Oriente con un capitolo dedicato del suo programma, ma lo inserisce in un ragionamento più ampio su politica estera e difesa comune:

“Occorre una maggiore azione politica: di fronte al proseguire del conflitto in Ucraina e in Medio Oriente, si fa sempre più urgente la nomina di una figura di leader politico come inviato speciale dell’Unione europea per la risoluzione diplomatica dei conflitti. Solo così l’Unione potrà essere vista e considerata, tanto dagli alleati quanto dai Paesi ostili, come un attore istituzionale non meramente burocratico ma capace di definire una propria agenda e di poter e saper incidere nelle relazioni internazionali”