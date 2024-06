Introduzione

Nel corso dell'ultima legislatura, l’Europarlamento ha varato diversi provvedimenti sull’economia digitale. L’ultimo in ordine di tempo è l’Ai Act, il primo pacchetto organico al mondo che introduce requisiti e obblighi in capo ai soggetti che svilluppano sistemi di intelligenza artificiale. In Italia il tema si conferma poco divisivo e non sempre appare centrale nei manifesti dei partiti per il voto dell’8 e 9 giugno. Ecco cosa dicono le principali forze politiche