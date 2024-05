Introduzione

Sono passati più di due anni da quando Mosca ha lanciato la sua offensiva contro Kiev. Il conflitto ha riportato gli Stati membri Ue a discutere su temi come la necessità di costruire un forte sistema di difesa comune e sull’opportunità di inviare armi in situazioni simili. Ecco cosa dicono le principali forze politiche in vista del voto per il rinnovo dell'Europarlamento