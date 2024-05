CLIMA, I PROGRAMMI DEI PARTITI CANDIDATI ALLE EUROPEE A CONFRONTO

Introduzione

La tutela dell'ambiente e la lotta al cambiamento climatico sono in cima all'agenda europea. L'imminente cambio di guardia all'Europarlamento potrebbe però invertire la rotta tracciata dall'ultima legislatura: molte forze politiche italiane, in particolare quelle al governo, chiedono di rivedere e ammorbidire il Green Deal per tutelare di più l'economia dell'Ue