Europee, estrema destra in testa in Austria. Cdu-Csu prima in Germania

Secondo i primi exit poll a Berlino l'Afd seconda sorpassa l'Spd, a Vienna Fpo avrebbe il 27% dei voti, in Grecia avanzano i conservatori di Nea Dimokratia, a Cipro il centrodestra in testa ascolta articolo

Dai primi exit poll sui risultati delle elezioni europee nei 21 Paesi al voto l'8 e il 9 giugno, i partiti conservatori avanzano in diversi Paesi. In Austria è in testa la formazione di estrema destra Fpo con il 27% dei voti, diventando per la prima volta la forza politica più importante nel Paese alpino. In Germania Cdu-Csu prima, l'Afd seconda sorpassa l'Spd (EUROPEE: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Gli exit poll in Austria Con il 27% il Partito della Libertà (Fpo) con il suo candidato di punta Harald Vilimsky si è affermato come il partito più votato, mentre l'Ovp e l'Spo si contendono il secondo posto: l'Ovp e il suo leader Reinhold Lopatka si sono attestati al 23,5%, seguiti a stretta distanza dall'Spo e il suo candidato Andreas Schieder al 23%. Crollo dei Verdi con la sua candidata principale Lena Schilling, che passano dal 14,1% dell'ultima tornata al 10,5%, finendo a pari merito con Neos e il loro leader Helmut Brandstätter, anche loro al 10,5%. leggi anche Elezioni europee, politici e leader di partito al seggio per votare

Gli exit poll in Germania In Germania la Cdu è in vantaggio con il 29,5% (era al 28,9% nel 2019). Seguono l'ultradestra di Afd con il 16,5 (11%), l'Spd con il 14 (15,8), i Verdi con il 12% (20,5%), Fdp con il 5% (5,4), BWS (il nuovo movimento di Sara Wagneknecht) con il 5,5%, e la Linke con il 2,8. È quanto emerge dai exit poll pubblicati dalla emittente pubblica Ard. "Il gioco è finito e abbiamo un super risultato, un risultato da record. Abbiamo quasi un 50% di nuovi elettori in Europa", ha detto Tino Chrupalla, il leader dell'ultradestra tedesca di Afd, in Germania, commentando i primi dati sul sorpasso di Afd. "Siamo avanti al partito del cancelliere, avanti ai Verdi e ai liberali di Fdp. E vogliamo vincere anche le prossime elezioni in Germania", ha aggiunto. vedi anche Elezioni europee, difficoltà di voto per italiani non residenti in Ue

Gli exit poll in Grecia In Grecia gli exit poll danno in testa i conservatori di Nea Dimokratia (membro del Partito popolare europeo) tra il 28 e il 32%. Segue Syriza (del gruppo della Sinistra al Parlamento europeo) tra il 15,2 e il 18,2%. Alla chiusura delle urne, il partito socialista del Pasok sarebbe al terzo posto, tra il 13,9 e il 10,9. Poi i comunisti del Kke (tra il 10,3 e il 7,9) e il partito di estrema destra Ellinikì lisi (Soluzione greca) dato tra il 10 e il 7,6%. "Il primo dato è che l'aumento dell'astensione dovrebbe preoccupare", hanno commentato fonti governative a Kathimerini. Stando agli ultimi dati disponibili, alle 17.30 locali, un'ora e mezza prima della chiusura delle urne, l'affluenza ha raggiunto il 32,9%. Le fonti governative parlano di "una vittoria importante, la più grande per portata nella storia delle elezioni europee per Nea Dimokratia; ci si aspetta di più dalla valutazione finale dei risultati elettorali". Ci sono quattro partiti che potrebbero non superare la soglia di sbarramento del 3%. Il partito ultraconservatore Niki ('Vittoria' in greco), è dato tra il 2,9 e il 4,9%, il partito populista Plefsi Elefetherias (Rotta della libertà) è tra il 2,6 e il 4,6%; Mera25, fondato dall'ex ministro Yanis Varoufakis, è dato tra il 2 e il 3,4%. Il partito 'patriottico' Fonì Logikìs ('Voce della ragione), è dato tra il 2,2 e il 3,6%. Sempre stando agli exit poll il partito di Nea aristerà (Nuova sinistra), nato dalla scissione con Syriza dopo l'elezione del leader Stefanos Kasselakis non dovrebbe entrare nell'Europarlamento ed è dato tra l'1,3% e il 2,7%. approfondimento Europee, si eleggono oltre 700 eurodeputati: ecco quanto guadagnano

Gli exit poll a Cipro Il centrodestra è in vantaggio a Cipro alle Europee secondo quanto indicato dai primi exit poll. I cristiano democratici di Disy (Ppe) sono primi, in una forchetta che va tra il 25,5 e il 28,5%, seguiti dai marxisti-leninisti di Akel (The Left), tra il 23 e il 26%. Al terzo posto la vera sorpresa delle elezioni nell'isola del Mediterraneo: tra il 12 e il 15% si è piazzato Fidias Panagiotou, youtuber famosissimo a Cipro che si è presentato senza alcuna lista alle urne, da candidato totalmente indipendente. I partiti Diko e Edek - entrambi nel gruppo S&Dall'Eurocamera - sono fermi invece al quarto e al quinto posto: il primo viaggia tra il 7,5% e il 10,5%, il secondo tra il 3,5 e il 5%. A seguire gli ultra-europeisti di Volt, che secondo gli exit poll sono tra il 3 e il 4,5%. Fanalino di coda è Allineamento Democratico (Dipa), che al Pe siede tra i liberali e che non andrebbe oltre il 3,5%. Cipro ha diritto a sei seggi all'Eurocamera. approfondimento Elezioni Europee 2024, la guida completa: come e quando si vota

Gli exit poll in Olanda La coalizione Laburisti-Verdi guidata da Frans Timmermans è in vantaggio sull'estrema destra di Geert Wilders alle elezioni europee nei Paesi Bassi. Stando agli exit poll diffusi dal Parlamento europeo ed elaborati da Ipsos, l'alleanza europeista otterrebbe 8 seggi rispetto ai 7 assegnati al Partito per la libertà (Pvv). Gli exit poll confermano quanto indicato subito dopo il voto olandese che si è tenuto giovedì.