Elezioni europee, cosa succede dopo i risultati: il calendario

Introduzione

Il voto, che ha coinvolto centinaia di milioni di cittadini europei, è solo il primo passo del processo che porterà al rinnovo sia del Parlamento sia della Commissione.

Un appuntamento chiave sarà quello dal 16 al 19 luglio, quando a Strasburgo i nuovi europarlamentari si riuniscono per la prima plenaria. In quell’occasione, eleggeranno con voto segreto il loro presidente per due anni e mezzo rinnovabili. Il presidente della Commissione europea, invece, viene nominato a maggioranza dai leader dei Paesi nel Consiglio europeo. E potrebbe succedere già alla riunione del 27-28 giugno.