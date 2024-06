Elezioni europee, ecco gli italiani eletti al Parlamento di Strasburgo

Introduzione

Alle elezioni europee per eleggere i 720 eurodeputati a Strasburgo, l'Italia manderà 76 parlamentari, che vengono divisi tra i gruppi in base al risultato ottenuto. Secondo i primi dati, Fratelli d'Italia conferma il trend di crescita e si pone come primo partito nel nostro Paese con il 28%. Buon risultato anche per il Pd targato Elly Schlein che segna un risultato attorno al 24%. Azione di Carlo Calenda e Sue restano sotto il 4%. A sorpresa è azzurro il derby di maggioranza tra Antonio Tajani e Matteo Salvini con il leader di Fi sopra il 10% e il leghista che non monetizza l'effetto Vannacci inchiodando all'8% jl suo partito. Avs, con il jolly Salis, supera la soglia di sbarramento con il 6,7% di voti che è stato accolto al comitato elettorale all'Ostiense da applausi e urla di esultanza. Trai candidati dei vari partiti, ecco chi è già certo di diventare europarlamentare secondo il Decision desk Youtrend per Sky TG24