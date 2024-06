Dopo le elezioni dell’8-9 giugno Ilaria Salis viene eletta europarlamentare tra le fila di Avs. “Si tratta di un risultato straordinario per noi, che si inserisce in un quadro dell’Europa molto preoccupante", commenta il leader di Sinistra Italiana. Per il padre Roberto, se Ilaria tornerà in Italia, "bisogna chiederlo al ministro Tajani. Non è una candidata normale. È ancora ai domiciliari. Bisogna lavorare per porre fine a questa ridicola situazione". Una volta eletta, Salis dovrebbe godere dell'immunità parlamentare e di conseguenza tornare libera

