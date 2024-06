Elezioni europee, Fratoianni: "Ilaria Salis è europarlamentare"

"Si tratta di un risultato straordinario per noi, che si inserisce in un quadro dell’Europa molto preoccupante. La guerra porta nazionalismi e fiato alla destra. La nostra proposta è stata premiata per il coraggio di osare", ha detto il leader di Sinistra Italiana

Il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha incoronato Ilaria Salis prima ancora dei risultati finali delle elezioni europee che secondo i primi dati premiano il ticket tra il suo partito e i Verdi di Bonelli. "Posso dirlo, Ilaria Salis da questa sera è europarlamentare", ha detto dopo avere analizzato il successo elettorale: "Si tratta di un risultato straordinario per noi, che si inserisce in un quadro dell’Europa molto preoccupante. La guerra porta nazionalismi e fiato alla destra. La nostra proposta è stata premiata per il coraggio di osare". A Fratoianni fa eco Angelo Bonelli: "Vogliamo ringraziare tutti gli italiani che ci hanno dato fiducia contro la fabbrica delle buguie che vuole mettere in dubbio il problema della crisi climatica e le grandi questioni che stanno a cuore all’Europa. C'è grande preoccupazione e dobbiamo saperla intepretare. Dobbiamo fare in modo che cresca sempre di più il fronte democratico" (ELEZIONI EUROPEE, SEGUI I RISULTATI IN TEMPO REALE - I NUMERI).