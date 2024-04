Nonostante le smentite di ieri di Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, oggi il Foglio ribadisce: Ilaria Salis è pronta a correre nelle liste di Avs per le elezioni europee. Il quotidiano aveva già anticipato la candidatura dell’italiana in carcere da 13 mesi in Ungheria per lesioni nei confronti di due militanti di estrema destra.