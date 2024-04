Ilaria Salis, il padre a Sky TG24: "Condanna già decisa"

"Per 10 mesi non è stato fatto nulla"

"Mia figlia", ha spiegato ancora, "viene condotta in catene in aula e qui un governo autorevole può porre fine a questo scempio. Inoltre, c'è la questione dell'estradizione in cui si può agire. L'articolo 3 della nostra Costituzione specifica che i cittadini italiani sono tutti uguali di fronte alla legge e lo Stato italiano dovrebbe far valere la sua autorevolezza perché non ci sia questa differenza di trattamento su una cittadina italiana in Ungheria", continua. "Mia figlia è in carcere da 13 mesi, e per 10 di questi su di lei non è stato detto nulla. Tajani"- ha aggiunto - "dovrebbe spiegare cosa ha fatto in tutto quel tempo invece di dire di abbassare i toni" ha aggiunto.