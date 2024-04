Ilaria Salis ringrazia il presidente Mattarella: “Sono molto contenta”

"Sono molto contenta, ringrazio davvero il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mi ha molto impressionato che abbia telefonato lui in prima persona e che lo abbia fatto con questa rapidità. Lo ringrazio davvero tanto per il suo coinvolgimento". Così Ilaria Salis, l'insegnante milanese detenuta da più di 13 mesi in un carcere di Budapest, ha voluto ringraziare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo quanto ha riferito all'Ansa suo padre Roberto. Salis si trova in un carcere di massima sicurezza della capitale ungherese, con l'accusa di aver partecipato a due aggressioni nei confronti di militanti di estrema destra.

Roberto Salis: "Ilaria sta bene e si sta riprendendo"

Secondo quanto ha confermato Roberto Salis "Ilaria sta bene e si sta riprendendo" dopo l'udienza di giovedì scorso in cui è stata respinta la richiesta di passare ai domiciliari avanzata dai suoi legali. “È stata una brutta botta - ha proseguito il padre della 39enne - perché ci contava molto ma ha un piglio abbastanza forte e non ho dubbi che sopporterà bene questa prova di resistenza". Poi ha aggiunto: "Quanto successo giovedì con la sentenza per Ilaria e con quella per Gabriele Marchesi ha rafforzato l'impressione che c'è qualcosa che non va bene e che c'è chiaramente una disparità nell'attuazione dei principi costituzionali". È ora atteso l'esito dell'appello presentato contro la mancata concessione dei domiciliari "che se non altro verrà giudicato da un'altra corte e non sarà più nelle mani del giudice Jozsef Sós che ha un evidente pregiudizio nei confronti di Ilaria e che in Italia sarebbe già stato ricusato".