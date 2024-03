Ilaria Salis, niente domiciliari e in aula con le catene: le immagini

La 39enne italiana, accusata di aver aggredito due esponenti di estrema destra, rimane in carcere a Budapest perché secondo il giudice "esiste sempre il pericolo di fuga". Come nell’udienza di gennaio la donna è stata portata in aula legata a una sorta di guinzaglio tirato da un agente. Il padre: "L'ennesima prova di forza del governo Orban". Fuori dal tribunale alcuni estremisti hanno minacciato un gruppo di amici e legali