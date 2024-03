Caso Salis, i pm di Budapest chiedono la consegna di Gabriele Marchesi

Mondo

Per la 39enne milanese la Procura ha chiesto 11 anni di carcere, ma un suo trasferimento agli arresti domiciliari a Budapest potrebbe essere il primo passo per farla tornare nel nostro Paese. La chiave è la decisione quadro del Consiglio europeo per il reciproco riconoscimento tra Stati membri delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare