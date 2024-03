Il vicepremier e ministro degli Esteri, ospite a Start: "Siamo favorevoli come governo a un’interruzione dei combattimenti per permettere la restituzioni degli ostaggi in mano ad Hamas e far entrare beni alimentari alla popolazione civile a Gaza". Poi ribadisce: a Kiev "mandiamo e manderemo materiale militare ma nessun soldato italiano andrà a combattere in Ucraina"

Nel conflitto in Medioriente e riguardo la risoluzione Onu "siamo favorevoli come governo a un’interruzione dei combattimenti per permettere la restituzioni degli ostaggi in mano ad Hamas e far entrare beni alimentari alla popolazione civile a Gaza". A dirlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che, ospite a Start su Sky TG24, sottolinea: "Lavoriamo perché si arrivi alla soluzione due popoli due Stati, difficile, difficilissimo, le parti non sono d’accordo ma dobbiamo lavorare per la stabilità dell’area" (MEDIORIENTE: AGGIORNAMENTI LIVE - GLI APPROFONDIMENTI ) Poi parlando della guerra in Ucraina ribadisce: a Kiev "mandiamo e manderemo materiale militare ma nessun soldato italiano andrà a combattere in Ucraina". E aggiunge: "Dobbiamo arrivare al 2% per la Nato ma tenendo conto che va compreso il costo delle numerose missioni italiane".

I due contingenti militari in Libano

"In Libano abbiamo due contingenti - spiega Tajani rispondendo a una domanda sulle regole d'ingaggio dei militari - quello dell’Unifil che serve da cuscinetto tra le forze israeliane e Hezbollah, non credo che si possano cambiare le regole di ingaggio in questo momento perché sono le Nazioni Unite che decidono, loro sono assegnati alle nazioni Unite. Credo stiano svolgendo un buon ruolo, sono ben visti sia dalla parte libanese sia dalla parte israeliane. In più c’è un contingente di circa 100 uomini a Beirut che addestra l’esercito libanese che è uno strumento importante per contenere lo strapotere di Hezbollah".

"Venti milioni di euro nel progetto Food for Gaza"

Parlando poi degli aiuti alla popolazione di Gaza, Tajani spiega che "l’Italia è protagonista di un nuovo progetto che si chiama 'Food for Gaza' per il quale investiremo altri 20 milioni di euro in aggiunta agli altri 20 che abbiamo già utilizzato per la Striscia di Gaza. L’obiettivo è quello di lavorare insieme alla Fao, al Pam, alla Croce Rossa e alla Mezzaluna Rossa per aiutare via terra e via mare per far arrivare beni alimentari alla popolazione civile perché quelli che vengono lanciati dal cielo sono insufficienti e a volte cadono in mare, ci sono stati dei morti annegati che cercavano di prendere quei beni alimentari, quindi meglio passare per Rafah attraverso questo corridoio umanitario che noi abbiamo sostenuto fin dall’inizio".