Trieste, incendio in un palazzo: arrestato un uomo

Trieste, incendio in un appartamento in un palazzo: arrestato un uomo

Cronaca

I compagno della proprietaria ha appiccato un fuoco dopo una lite. Attualmente è ricoverato all'ospedale ed è sotto cure mediche, al cui termine verrà arrestato dalle autorità competenti

ascolta articolo

Sarebbe di natura dolosa l’incendio divampato la scorsa notte in un appartamento di via Revoltella, a Trieste. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di individuare il presunto responsabile: si tratterebbe del compagno della proprietaria dell’immobile, che avrebbe agito al termine di un violento litigio.

 

La ricostruzione dell'accaduto

L’allarme è scattato a tarda notte, quando una donna ha chiamato i militari della Stazione di Tominz per segnalare una lite con il convivente. Poco dopo, secondo la ricostruzione investigativa, l’uomo avrebbe dato fuoco all’appartamento.

Rimasto lievemente ferito, il sospettato – cittadino italiano come la compagna – è stato soccorso e portato in ospedale. In accordo con la Procura della Repubblica, i Carabinieri procederanno all’arresto non appena saranno concluse le cure mediche.

Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e definire eventuali aggravanti.

©Ansa

