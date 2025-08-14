Incendi in Spagna, sale a tre il bilancio delle vittime

È salito a tre il numero delle vittime degli incendi che da giorni stanno devastando la Spagna. L’ultima è un uomo di circa 36 anni, membro di una squadra antincendio, rimasto gravemente ustionato mentre partecipava alle operazioni di spegnimento nei pressi di Valdería, nella provincia di León, in Castiglia-León, una delle regioni più colpite dalle fiamme.

Le fiamme ancora alte e temperature elevate

Lo ha confermato il ministro dell’Interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska, parlando alla televisione pubblica Rtve. Secondo quanto riportato dai media locali, l’uomo era stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche ma non è sopravvissuto alle ustioni riportate.Il prefetto della provincia di León, Nicanor Sen Vélez, ha espresso cordoglio alla famiglia e riconoscenza per il sacrificio compiuto. I roghi, alimentati da temperature elevate e vento forte, continuano a minacciare boschi, aree rurali e centri abitati in diverse regioni del Paese, mettendo a dura prova le squadre di emergenza.

Le autorità spagnole invitano la popolazione delle zone interessate a seguire le indicazioni di evacuazione e sicurezza, mentre resta alta l’allerta per il rischio di nuovi focolai.