Superenalotto, moglie rivendica metà degli 88 milioni vinti dal marito

La richiesta inoltrata dai legali

La donna, che ha chiesto la separazione legale e il mantenimento, avrebbe saputo degli 88 milioni "grazie ad alcuni messaggi inviati dallo stesso alla sorella dove annunciava la fortunatissima vincita". "Stiamo predisponendo un ricorso per separazione giudiziale dei coniugi per chiedere, in relazione a quella super vincita, un mantenimento di 5mila euro mensili, oppure, in alternativa, una liquidazione, una tantum, di 44 milioni di euro, ovvero la metà della vincita", fa sapere l'avvocato.